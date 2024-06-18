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Волость Алутагузе ищет лицо для Ийзакуской основной школы

Северное побережье
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Министр образования Кристина Каллас не согласилась на создание государственной гимназии в Ийзаку, и по решению волостного собрания Алутагузе вместо гимназии при поддержке государства построят основную школу.
Министр образования Кристина Каллас не согласилась на создание государственной гимназии в Ийзаку, и по решению волостного собрания Алутагузе вместо гимназии при поддержке государства построят основную школу. Фото: Matti Kämärä/Põhjarannik

Волостная управа Алутагузе объявила архитектурный конкурс на лучший проект строительства нового школьного здания в Ийзаку и дизайна уличных зон вокруг школы.

Новое здание школы и создаваемое вокруг него общественное пространство должны соответствовать высоким архитектурным стандартам и современным требованиям к школьной среде. Эскизный проект школы должен следовать принципам измененной концепции обучения и приглашающей к движению школы.

Здание, рассчитанное на 135 учеников и 20 учителей, должно обеспечивать возможность проведения различных учебных мероприятий и поощрять использование современных методов обучения, в том числе обучения на свежем воздухе.

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