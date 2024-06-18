Волостная управа Алутагузе объявила архитектурный конкурс на лучший проект строительства нового школьного здания в Ийзаку и дизайна уличных зон вокруг школы.
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Волость Алутагузе ищет лицо для Ийзакуской основной школы
Новое здание школы и создаваемое вокруг него общественное пространство должны соответствовать высоким архитектурным стандартам и современным требованиям к школьной среде. Эскизный проект школы должен следовать принципам измененной концепции обучения и приглашающей к движению школы.