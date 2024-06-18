В пятницу, 21 июня в 12.00 в Кохтла-Ярве состоится открытие первого общественного огорода, который по инициативе городского управления будет создан в Ярвеской части Кохтла-Ярве на Тууслари парк, 1. Желающие могут посадить на грядках свои семена или рассаду.
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В Кохтла-Ярве создают первый общественный огород
Городское огородничество обретает все большую популярность во всем мире. Практика показывает, что это занятие позволяет горожанам не только что-то вырастить для себя, но прежде всего снять стресс, пообщаться с другими людьми, сообща устроить какое-либо событие или мероприятие. Городские огороды уже несколько лет существуют во многих городах Эстонии, теперь пилотный проект решили запустить и в Кохтла-Ярве.