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В Кохтла-Ярве создают первый общественный огород

Ирина Кивисельг
, журналист
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В этом зеленом уголке скоро появится первый общественный огород в Кохтла-Ярве.
В этом зеленом уголке скоро появится первый общественный огород в Кохтла-Ярве. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В пятницу, 21 июня в 12.00 в Кохтла-Ярве состоится открытие первого общественного огорода, который по инициативе городского управления будет создан в Ярвеской части Кохтла-Ярве на Тууслари парк, 1. Желающие могут посадить на грядках свои семена или рассаду.

Городское огородничество обретает все большую популярность во всем мире. Практика показывает, что это занятие позволяет горожанам не только что-то вырастить для себя, но прежде всего снять стресс, пообщаться с другими людьми, сообща устроить какое-либо событие или мероприятие. Городские огороды уже несколько лет существуют во многих городах Эстонии, теперь пилотный проект решили запустить и в Кохтла-Ярве.

По словам старшего землеустроителя Кохтла-Ярвеского горуправления Мерлин Конт, которая будет курировать новый проект, рассматривали несколько мест, остановились на зеленом участке напротив городского управления по ряду причин - это проходное место в центре микрорайона, городская земля, поэтому не требуется дополнительных согласований. Немаловажно, что насаждения будут на виду - на здании горуправления есть видеокамеры.

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