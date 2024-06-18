Четверть жителей Эстонии рассматривают возможность приобрести гособлигации

Согласно недавно проведенному фирмой Norstat опросу общественного мнения, 38% жителей Эстонии считают государственные облигации стабильным способом сохранить ценность денег, 29% - рискованной инвестицией, а 33% не знают, как ее оценить.

27% жителей Эстонии рассматривают возможность покупки государственных облигаций. Причем 53% из них, потому что это, главным образом, гибкая инвестиция с низким уровнем риска. 23% рассмотрят возможность покупки облигаций прежде всего из патриотизма, и еще столько же, если доходность облигаций будет превышать проценты по депозиту.

Судя по профилю, в подписке на государственные облигации наиболее заинтересованы предприниматели с высшим образованием старше 30 лет, а в разбивке по уездам, наибольший интерес к этой теме наблюдается на Хийумаа, в Ляэнемаа и Пылвамаа.

- Результаты исследования показывают, что жители Эстонии тоже задумывались об этом. На банковских счетах находится 12 миллиардов евро. Большая часть этих средств, вероятно, будет там и через год, но, безусловно, многие частные лица и предприятия были бы готовы кредитовать государство, если процесс будет простым, а цель понятной, - рассказал руководитель Таллиннской биржи Каарел Отс.