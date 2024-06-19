ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО Кохтла-Ярве отпраздновал свой день рождения в джинсовом стиле

Он добавил, что ни Эйфелева башня, ни Биг-Бен, ни Манхэттен не смогут заменить ему любимый родной город. "Нельзя заменить улицы города Кохтла-Ярве, по которым ты с мамой впервые пошел в детский сад, по которым со своими первыми друзьями ходил в школу и гимназию и где встретил свою первую любовь", - сказал он.

Заместитель председателя горсобрания Сергей Лопин отметил, что в Кохтла-Ярве хорошо жить, потому что здесь хорошие люди, хорошие культурные учреждения и места, где можно заниматься спортом и отдыхать. "Кохтла-Ярве - очень зеленый город. Сюда стоит приехать и не надо бояться, что здесь все плохо", - сказал он, приглашая молодых людей жить в Кохтла-Ярве.

В начале празднования дня рождения Кохтла-Ярве ансамбль народного танца "Virulane" исполнил заглавный танец состоявшегося неделю назад Вирумааского праздника танца "Ei ole ükski ükski maa". На мероприятии выступили танцоры танцевальной студии "Viis tähte", танцевальная группа сениоров Кохтла-Ярвеского центра культуры (на снимке) под руководством Хельги Коплиорг, городской оркестр и многие другие.

В завершение праздника на сцену вышла фолк-рок-группа Кохтла-Ярвеской гимназии "Kratt" и Стефан, который представлял Эстонию на "Евровидении".