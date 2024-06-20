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Новое здание Ярвеской школы построят на месте детсада

Эрик Гамзеев
, журналист
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На этой недвижимости, где сейчас действует детсад "Аленушка", через несколько лет должно появиться новое здание Ярвеской школы.
На этой недвижимости, где сейчас действует детсад "Аленушка", через несколько лет должно появиться новое здание Ярвеской школы. Фото: Erik Gamzejev/Põhjarannik

Новое здание для Ярвеской школы Кохтла-Ярве появится на месте расположенного по соседству с государственной гимназией детского сада "Аленушка". Этот план позволит Славянской основной школе продолжить в ближайшие годы работу на своем прежнем месте - первоначально эту недвижимость Министерство образования и хотело получить от города под новое школьное здание.

Министр образования и науки Кристина Каллас две недели назад была скептично настроена к компромиссному предложению Кохтла-Ярвеского горуправления построить новое школьное здание на недвижимости действующего сейчас на Мыйза теэ детсада, находя, что с этим связаны большие риски. В присланном во вторник городу Кохтла-Ярве официальном ответе она, однако, соглашается на определенных условиях с предложением Кохтла-Ярвеского горуправления.

Каллас отметила, что для того, чтобы не выйти из временного графика, необходимо, чтобы Кохтла-Ярве принял решение по недвижимости в течение июня, а безвозмездное отчуждение недвижимости и установление права на застройку горсобрание должно произвести не позднее сентября нынешнего года. Каллас отмечает, что если временной график не будет соблюдаться, то у министерства есть право исключить проект нового школьного здания из программы инвестиций. Необходимо договориться также о том, чтобы существующее здание Славянской основной школы было снесено не позднее чем к концу 2029 года.

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