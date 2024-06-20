Новое здание для Ярвеской школы Кохтла-Ярве появится на месте расположенного по соседству с государственной гимназией детского сада "Аленушка". Этот план позволит Славянской основной школе продолжить в ближайшие годы работу на своем прежнем месте - первоначально эту недвижимость Министерство образования и хотело получить от города под новое школьное здание.
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Новое здание Ярвеской школы построят на месте детсада
Министр образования и науки Кристина Каллас две недели назад была скептично настроена к компромиссному предложению Кохтла-Ярвеского горуправления построить новое школьное здание на недвижимости действующего сейчас на Мыйза теэ детсада, находя, что с этим связаны большие риски. В присланном во вторник городу Кохтла-Ярве официальном ответе она, однако, соглашается на определенных условиях с предложением Кохтла-Ярвеского горуправления.