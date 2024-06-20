Новое здание Ярвеской школы построят на месте детсада

Министр образования и науки Кристина Каллас две недели назад была скептично настроена к компромиссному предложению Кохтла-Ярвеского горуправления построить новое школьное здание на недвижимости действующего сейчас на Мыйза теэ детсада, находя, что с этим связаны большие риски. В присланном во вторник городу Кохтла-Ярве официальном ответе она, однако, соглашается на определенных условиях с предложением Кохтла-Ярвеского горуправления.

Каллас отметила, что для того, чтобы не выйти из временного графика, необходимо, чтобы Кохтла-Ярве принял решение по недвижимости в течение июня, а безвозмездное отчуждение недвижимости и установление права на застройку горсобрание должно произвести не позднее сентября нынешнего года. Каллас отмечает, что если временной график не будет соблюдаться, то у министерства есть право исключить проект нового школьного здания из программы инвестиций. Необходимо договориться также о том, чтобы существующее здание Славянской основной школы было снесено не позднее чем к концу 2029 года.