Эдуард Хваловский совершил несколько преступлений против личности. На данный момент мужчина уклоняется от уголовного преследования и поэтому находится в розыске. Мужчина родом из Ида-Вирумаа, но может также находиться в Таллинне или в Латвии.
Полиция объявила в розыск 24-летнего жителя Ида-Вирумаа
Мужчина ростом 180 см, плотного телосложения. У него карие глаза и темно-каштановые волосы. Эдуард общается на русском языке.
Полиция просит всех, кто видел Эдуарда или знает его местонахождение, сообщить об этом по телефону 112 или по адресу jaana.poldvee@politsei.ee.