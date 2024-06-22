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Ида-Вирумааский профцентр выпустил более восьмисот специалистов

Ирина Кивисельг
, журналист
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Выпускники Андрей Лавров и Савелий Близников сумели достичь вершины - стали победителями профессиональных соревнований.
Выпускники Андрей Лавров и Савелий Близников сумели достичь вершины - стали победителями профессиональных соревнований. Фото: Частный архив

На текущей неделе во всех отделениях Ида-Вирумааского центра профобразования состоялись торжественные церемонии вручения дипломов выпускникам. Среди них как молодые люди, получившие среднее профессиональное образование, так и взрослые, решившие освоить новую профессию.

Знания и навыки по выбранным профессиям в Ида-Вирумааском центре профессионального образования (ИВЦПО) получили 835 студентов. В Йыхви 365 молодых специалистов, в Силламяэ - 122, в Нарве - 348.

По словам директора ИВЦПО Мати Лукаса, учителям есть чем гордиться - среди выпускников многие добились значительных успехов, что доказали также на уровне региона и страны. Несколько выпускников были приглашены на прием президента в Розовый сад, где их чествовали среди лучших в стране.

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