В преддверии парада в честь Дня победы Россия устроила в Нарве пробку из пересекающих границу

Больше всего - оценочно тысяча человек - стояли в растянувшейся на несколько сотен метров очереди в пятницу перед семью часами утра, непосредственно перед открытием пограничного пункта. После этого очередь начала уменьшаться. Департамент полиции и погранохраны (ДПП) временно закрыл пограничный пункт в четверг вечером в интересах здоровья и безопасности людей.