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В преддверии парада в честь Дня победы Россия устроила в Нарве пробку из пересекающих границу

Илья Смирнов
, журналист
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Как в четверг, так и в пятницу очередь из пересекающих границу людей, растянувшаяся на несколько сотен метров, выходила и за пределы Петровской площади.
Как в четверг, так и в пятницу очередь из пересекающих границу людей, растянувшаяся на несколько сотен метров, выходила и за пределы Петровской площади. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

В четверг и пятницу на Петровской площади в Нарве очереди на пересечение границы ждали тысячи человек, желающих попасть в Россию.

Больше всего - оценочно тысяча человек - стояли в растянувшейся на несколько сотен метров очереди в пятницу перед семью часами утра, непосредственно перед открытием пограничного пункта. После этого очередь начала уменьшаться. Департамент полиции и погранохраны (ДПП) временно закрыл пограничный пункт в четверг вечером в интересах здоровья и безопасности людей.

Пограничный пункт был временно закрыт

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