Вследствие преднамеренных действий России и во избежание угрозы здоровью людей и общественному порядку Департамент полиции и погранохраны на выходные не будет открывать нарвский пограничный пункт в направлении России. Направление в Эстонию останется открытым.
Из-за действий российских пограничников Эстония закрывает проход на мост на выходные
По словам начальника бюро пограничной охраны Идаской префектуры Эрика Пургеля, существенное замедление темпа работы российской погранохраны вчера и сегодня создало ситуацию, когда люди, желающие пересечь границу, часами ждут такой возможности.
- Количество людей, пересекающих границу, вчера и сегодня было обычным, в обычном темпе работала также пограничная охрана Эстонии, однако, чтобы попасть в Россию, пересекающие границу вынуждены долго ждать на нарвском мосту. Из-за этого вчера в целях защиты безопасности и здоровья людей мы закрыли пограничный пункт раньше обычного, - прокомментировал Пургель.
Утром в пятницу пограничный пункт был открыт в обычное время, однако Россия по-прежнему принимает людей чрезвычайно медленно. По словам Пургеля, действия российской пограничной охраны увеличивают количество ожидающих в Нарве людей до опасной черты, так как все ожидающие, по-видимому, границу пересечь не успеют и у них могут возникнуть проблемы с размещением в Нарве. Также скопление людей может стать угрозой общественному порядку. В связи с этим Департамент полиции и погранохраны принял решение на выходных пограничный пункт не открыват.
- К сожалению, ничто не указывает на то, что действия российского пограничного контроля в ближайшее время улучшатся. В связи с этим пограничный пункт на выходных в направлении России останется закрытым, мы рекомендуем людям пересекать границу в Южной Эстонии. Мы следим за ситуацией и примем решение в отношении последующих действия, - описывает Пургель.
По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеменса, за последние дни разные ведомства России своими действиями вновь продемонстрировали непредсказуемость.
- Российская пограничная охрана не смогла на своей стороне обеспечить нормальное движение через границу. Чрезвычайно медленные таможенные и пограничные процедуры препятствуют нормальному прохождению границы и собственных граждан, вследствие чего возникли искусственные очереди и ситуация, когда некоторые граждане России не смогут на ночь вернуться домой. В данной ситуации нашей целью является избежать каких бы то ни было проблем на пограничном пункте для обеспечения благополучия как местных жителей, так и самих пересекающих границу. Поэтому мы решили закрыть пограничный пункт на считанные дни. Мы по-прежнему рекомендуем людям избегать посещения России.
Проход в Эстонию на выходных будет открыт, за исключением 23-го июня с 9.30 до 12.30. Парад пройдет в непосредственной близости от пограничного пункта, и в это время движение там будет ограничено.
Сейчас для пересечения границы можно воспользоваться пограничными пунктами Койдула и Лухамаа, где в настоящее время очереди пересечения границы движутся в обычном темпе. Нужно ли будет сегодня, так же, как и вчера, закрыть пограничный пункт раньше обычного, Департамент полиции и погранохраны решит в ходе текущей оценки ситуации. В настоящее время такой необходимости нет, однако ситуация может быстро измениться.
- Департамент полиции и погранохраны настоятельно рекомендует всем воздерживаться от посещения России - у нас есть готовность незамедлительного закрытия всех пограничных пунктов, и если возникнет такая необходимость, вернуться в Эстонию будет чрезвычайно сложно, - добавил Пургель.