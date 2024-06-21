Из-за действий российских пограничников Эстония закрывает проход на мост на выходные

По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеменса, за последние дни разные ведомства России своими действиями вновь продемонстрировали непредсказуемость.

- Российская пограничная охрана не смогла на своей стороне обеспечить нормальное движение через границу. Чрезвычайно медленные таможенные и пограничные процедуры препятствуют нормальному прохождению границы и собственных граждан, вследствие чего возникли искусственные очереди и ситуация, когда некоторые граждане России не смогут на ночь вернуться домой. В данной ситуации нашей целью является избежать каких бы то ни было проблем на пограничном пункте для обеспечения благополучия как местных жителей, так и самих пересекающих границу. Поэтому мы решили закрыть пограничный пункт на считанные дни. Мы по-прежнему рекомендуем людям избегать посещения России.

Проход в Эстонию на выходных будет открыт, за исключением 23-го июня с 9.30 до 12.30. Парад пройдет в непосредственной близости от пограничного пункта, и в это время движение там будет ограничено.

Сейчас для пересечения границы можно воспользоваться пограничными пунктами Койдула и Лухамаа, где в настоящее время очереди пересечения границы движутся в обычном темпе. Нужно ли будет сегодня, так же, как и вчера, закрыть пограничный пункт раньше обычного, Департамент полиции и погранохраны решит в ходе текущей оценки ситуации. В настоящее время такой необходимости нет, однако ситуация может быстро измениться.

- Департамент полиции и погранохраны настоятельно рекомендует всем воздерживаться от посещения России - у нас есть готовность незамедлительного закрытия всех пограничных пунктов, и если возникнет такая необходимость, вернуться в Эстонию будет чрезвычайно сложно, - добавил Пургель.