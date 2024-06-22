Спасатели: осторожнее с огнем!

В прошлом году спасатели получили по всей Эстонии в общей сложности 72 вызова в Иванов день, из которых 46 были связаны с кострами. Спасательный департамент просит людей вести себя ответственно - разводить костер безопасно и надевать спасательный жилет при выходе на водоем.