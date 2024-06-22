В прошлом году спасатели получили по всей Эстонии в общей сложности 72 вызова в Иванов день, из которых 46 были связаны с кострами. Спасательный департамент просит людей вести себя ответственно - разводить костер безопасно и надевать спасательный жилет при выходе на водоем.
Спасатели: осторожнее с огнем!
10 рекомендаций Спасательного департамента для празднования Иванова дня
- Будьте бдительны у воды! Находясь у водоема, следите за своими друзьями и близкими и не позволяйте им входить в воду в нетрезвом состоянии. Особенно важно внимательно следить за детьми.
- Плавайте только трезвыми! Под влиянием алкоголя исчезает ощущение опасности, и в таких ситуациях часто решаются на купание, плавание или проверку своих способностей в водоеме. Кроме координационных нарушений, вызванных алкогольным опьянением, утонуть можно из-за переоценки своих возможностей или переохлаждения.
- Надевайте спасательный жилет, если катаетесь на водном транспорте! Независимо от умения плавать, пола и возраста, рекомендуем носить спасательный жилет при катании на водном транспорте. Убедитесь, что спасательный жилет надет и на ваших спутников. Несчастья на воде происходят почти всегда внезапно, и надевание спасательного жилета на водном транспорте должно быть так же естественным, как пристегивание ремня безопасности в автомобиле.
- Выбирайте правильное место и время для разведения костра! В Иванов день выбирайте специально подготовленные не пожароопасные места, удаленные от зданий и/или леса на расстоянии не менее 8 метров. Поддерживайте чистоту места, где будете разводить костер, от воспламеняющихся материалов. Костер можно разводить в безветренную погоду. Также следите за направлением ветра, чтобы искры не попадали на горючие материалы, или дым не мешал соседям.
- Поместите гриль в правильное место! При выборе безопасного расстояния для гриля или мангала руководствуйтесь инструкцией, но если ее нет, то соблюдайте безопасное расстояние - 8 метров от окружающих зданий, горючих материалов, леса и т.д.
- Используйте гриль или мангал в лесу только там, где это разрешено! В лесу разводить огонь и готовить можно только на специально обозначенных местах, предпочтительно на площадках с крышами, которые можно найти, например, на местах отдыха RMK.
- Держите огнетушители или ведро с водой под рукой! Как при разведения костра, так и при использовании гриля, держите под рукой первичные средства тушения.
- Внимательно следите за огнем! Огонь нельзя оставлять без присмотра, даже на мгновение. Последний участник праздника или готовки на гриле должен убедиться, что огонь будет полностью потушен.
- Держите мобильный телефон под рукой! Убедитесь, что у вас всегда заряжен мобильный телефон, чтобы в случае необходимости вызвать помощь по номеру 112.
- Будьте уверены в своем местоположении! Перед походом на природу определите свое точное местоположение, так как скорость прибытия помощи зависит от точности указаний маршрута.
Информацию о разведении костров, использованию гриля и ответы на другие вопросы о пожарной безопасности можно получить, позвонив на государственный информационный телефон 1247.