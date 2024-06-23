С 25 июня стартует трехнедельная кампания по сбору отслуживших свой срок автомобилей, в рамках которой можно бесплатно сдать частично разобранные и находящиеся в плохом состоянии автомобили. Если обычно люди должны сами отвезти автомобиль на утилизацию или организовать транспорт и заплатить за его вывоз, то в рамках данной акции автомобиль заберут бесплатно.
Со следующей недели стартует кампания по бесплатной утилизации автохлама
В Министерстве климата напоминают, что уже через два года все находящиеся в регистре автомобили, даже с приостановленной записью, будут облагаться налогом на транспортные средства.
- В дорожно-транспортном регистре находится почти 300 000 транспортных средств с приостановленной записью, существование которых неизвестно. Для окончательного исключения этих автомобилей из регистра будет установлен переходный период в два года. Кампания по утилизации - это хорошая возможность для того, чтобы списанные автомобили, которые физически еще существуют, были надлежащим образом утилизированы и бесплатно исключены из регистра, чтобы избежать будущих расходов и волокиты, - сказал министр климата Кристен Михал.
С 1 января и до конца 2025 года можно будет бесплатно снять с учета автомобили, которые были зарегистрированы как неизвестные или незаконно демонтированные.
По сравнению с предыдущими акциями, теперь автомобили могут сдавать люди, которые не являются владельцами автолома в своем дворе. Для этого необходимо отправить в Транспортный департамент запрос с цифровой подписью, который попросит владельца дать разрешение на передачу автомобиля сборщику отходов. После получения разрешения необходимо будет связаться с Эстонским союзом автосвалок (Eesti Autolammutuste Liit MTÜ) или Kuusakoski AS, чтобы заказать утилизацию, после чего фирма выдаст сертификат об утилизации, на основании которого автомобиль будет исключен из регистра.
- Автолом представляет опасность как для здоровья людей, так и для окружающей среды. Из них может вытекать моторное масло, которое загрязняет наши поверхностные и грунтовые воды. Опасные вещества также выделяются при самопроизвольной или незаконной утилизации. Именно поэтому особенно важно обеспечить возможность избавления от автолома тем, кто не может самостоятельно избавиться от своего автомобиля, - сказал министр климата.
Помимо предотвращения вреда здоровью и окружающей среде, передача отслуживших свой срок автомобилей легальным переработчикам отходов также важна для экономии ресурсов.
- При правильном обращении с отслужившими свой срок автомобилями многие детали и материалы могут быть использованы повторно. Двери, зеркала и фары могут уйти во вторичное использование, а металлы, пластик и стекло - на переработку, в том числе, например, и на использование в производстве новых автомобилей. Это не только сокращает количество отходов, но и снижает спрос на редкоземы и другие критически важные материалы, - добавил Михал.
Кампания продлится до 14 июля 2024. С 25 июня можно заказать вывоз автолома на материковой части Эстонии и крупных островах, в том числе Сааремаа, Хийумаа и Муху. Для заказа транспорта обращайтесь в Эстонский союз автосвалок (info@elv.ee, +372 578 77 233) или в Kuusakoski AS (firma@kuusakoski.ee, 13660).