Со следующей недели стартует кампания по бесплатной утилизации автохлама

В Министерстве климата напоминают, что уже через два года все находящиеся в регистре автомобили, даже с приостановленной записью, будут облагаться налогом на транспортные средства.

- В дорожно-транспортном регистре находится почти 300 000 транспортных средств с приостановленной записью, существование которых неизвестно. Для окончательного исключения этих автомобилей из регистра будет установлен переходный период в два года. Кампания по утилизации - это хорошая возможность для того, чтобы списанные автомобили, которые физически еще существуют, были надлежащим образом утилизированы и бесплатно исключены из регистра, чтобы избежать будущих расходов и волокиты, - сказал министр климата Кристен Михал.

С 1 января и до конца 2025 года можно будет бесплатно снять с учета автомобили, которые были зарегистрированы как неизвестные или незаконно демонтированные.

По сравнению с предыдущими акциями, теперь автомобили могут сдавать люди, которые не являются владельцами автолома в своем дворе. Для этого необходимо отправить в Транспортный департамент запрос с цифровой подписью, который попросит владельца дать разрешение на передачу автомобиля сборщику отходов. После получения разрешения необходимо будет связаться с Эстонским союзом автосвалок (Eesti Autolammutuste Liit MTÜ) или Kuusakoski AS, чтобы заказать утилизацию, после чего фирма выдаст сертификат об утилизации, на основании которого автомобиль будет исключен из регистра.