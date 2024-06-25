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Нарвитяне потушили пожар еще до приезда спасателей

Северное побережье
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Пострадавший от огня ветхий сарай на нарвской улице Паэмурру.
Пострадавший от огня ветхий сарай на нарвской улице Паэмурру. Фото: Ida päästekeskus

Частное ветхое строение на улице Паэмурру в Нарве загорелось днем в понедельник, когда праздновался Яанов день.

Сообщение о пожаре, начинающемся в районе частной застройки на нарвской улице Паэмурру, поступило в центр тревог 24 июня в 15.57. Сообщившие об этом люди сразу же начали тушить огонь самостоятельно.

Как потом констатировали в Идаском спасательном центре, к моменту прибытия их машины горящая стена сарая была уже потушена. Спасателям оставалось только осмотреть и проверить место происшествия, чтобы убедиться, что угрозы возгорания больше нет.

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Нарва
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