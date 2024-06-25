В Йыхви тоже почтили память героев Освободительной войны

В Йыхви венки возложили на могилу Неизвестного солдата, цветами украсили также расположенную рядом могилу павших в 1944 году в Синимяэ майора Соодена и лейтенанта Юриадо.

В торжественных речах еще раз подчеркнули, что диктаторы не должны побеждать, ведь каждая уступка только усиливает их жажду к расширению своей власти.

Хотя День победы отмечают в Эстонии в честь одержанной в Латвии победы эстонской армии, нельзя забывать, что 105 лет назад самая большая борьба происходила именно на Восточном фронте, где месяцами длились яростные бои, когда эстонскими войсками руководил генерал Тыниссон, к подножию памятника которому в Йыхви тоже возложили венок.