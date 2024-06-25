Ср, 26.06.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST

КУРЬЕЗ? Асфальтовый завод жалуется на выбоины в асфальте

Эрик Калда
, журналист
Copy
Дыры в асфальте на дороге. Снимок иллюстративный.
Дыры в асфальте на дороге. Снимок иллюстративный. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Акционерное общество "TREF", владелец асфальтового завода, расположенного на улице Асфальди в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве, обратилось в Кохтла-Ярвескую городскую управу с просьбой отремонтировать ведущую к заводу дорогу, которая вся в ямах.

"Просим провести ремонт асфальтового покрытия дороги, принадлежащей городу", - говорится в обращении асфальтового завода.

К сведению: этот расположенный в Ахтме завод ежегодно производит около 30 тысяч тонн асфальтобетона для нужд города Кохтла-Ярве и всего Ида-Вирумаа.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Кохтла-Ярве
Наверх