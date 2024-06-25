КУРЬЕЗ? Асфальтовый завод жалуется на выбоины в асфальте

Акционерное общество "TREF", владелец асфальтового завода, расположенного на улице Асфальди в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве, обратилось в Кохтла-Ярвескую городскую управу с просьбой отремонтировать ведущую к заводу дорогу, которая вся в ямах.