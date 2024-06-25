КУРЬЕЗ? Асфальтовый завод жалуется на выбоины в асфальте

Акционерное общество "TREF", владелец асфальтового завода, расположенного на улице Асфальди в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве, обратилось в Кохтла-Ярвескую городскую управу с просьбой отремонтировать ведущую к заводу дорогу, которая вся в ямах.
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"Просим провести ремонт асфальтового покрытия дороги, принадлежащей городу", - говорится в обращении асфальтового завода.
К сведению: этот расположенный в Ахтме завод ежегодно производит около 30 тысяч тонн асфальтобетона для нужд города Кохтла-Ярве и всего Ида-Вирумаа.