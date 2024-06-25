ФОТО ДНЯ Зеленый поворот набирает обороты

Мы уже привыкли к солнечным панелям на крышах домов, однако на балконе и окнах этого квартирного дома на Кескаллеэ в Кохтла-Ярве можно увидеть оригинальное решение, как можно и в стандартной городской квартире производить электричество для собственных нужд. То есть ее владелец обшил свой балкон солнечными панелями, а также покрыл ими окна.