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ФОТО ДНЯ Зеленый поворот набирает обороты

Эрик Калда
, журналист
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Солнечные панели на одном из домов в городе Кохтла-Ярве.
Солнечные панели на одном из домов в городе Кохтла-Ярве. Фото: Erik Kalda / Põhjarannik

Если кто-то заявляет, будто зеленый поворот до Ида-Вирумаа не дошел или не особо популярен среди здешнего населения, то на самом деле это далеко не так.

Мы уже привыкли к солнечным панелям на крышах домов, однако на балконе и окнах этого квартирного дома на Кескаллеэ в Кохтла-Ярве можно увидеть оригинальное решение, как можно и в стандартной городской квартире производить электричество для собственных нужд. То есть ее владелец обшил свой балкон солнечными панелями, а также покрыл ими окна.

Новаторство очень приветствуется также в зеленой энергетике!

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Кохтла-Ярве
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