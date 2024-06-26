Пара уже подросших птенцов вела себя агрессивно в ответ на попытки людей выпроводить их из здания на улицу. Хозяевам понадобилась помощь.
Птенцы чайки напугали жителей многоэтажки в Кохтла-Ярве
Во вторник, 25 июня, на инфотелефон Спасательного департамента 1247 сообщили о двух птенцах чайки, пугающих жителей одной пятиэтажки в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве. Эти крупные уже птенцы пробрались в подъезд, не выходят оттуда, и жители боятся приблизиться к агрессивным птицам.
Прибывшие на помощь спасатели поймали птиц и вывезли их на дикую природу.