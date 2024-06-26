Птенцы чайки напугали жителей многоэтажки в Кохтла-Ярве

Во вторник, 25 июня, на инфотелефон Спасательного департамента 1247 сообщили о двух птенцах чайки, пугающих жителей одной пятиэтажки в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве. Эти крупные уже птенцы пробрались в подъезд, не выходят оттуда, и жители боятся приблизиться к агрессивным птицам.