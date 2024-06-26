Ср, 26.06.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST

Птенцы чайки напугали жителей многоэтажки в Кохтла-Ярве

Северное побережье
Copy
Птенец чайки. Иллюстративная фотография.
Птенец чайки. Иллюстративная фотография. Фото: Sille Annuk

Пара уже подросших птенцов вела себя агрессивно в ответ на попытки людей выпроводить их из здания на улицу. Хозяевам понадобилась помощь.

Во вторник, 25 июня, на инфотелефон Спасательного департамента 1247 сообщили о двух птенцах чайки, пугающих жителей одной пятиэтажки в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве. Эти крупные уже птенцы пробрались в подъезд, не выходят оттуда, и жители боятся приблизиться к агрессивным птицам.

Прибывшие на помощь спасатели поймали птиц и вывезли их на дикую природу.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Кохтла-Ярве
Наверх