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ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРЕМЕНЫ Бывший торговый центр "Вирула" превратился в церковь

Ирина Кивисельг
, журналист
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Епископ Олег Пронин тридцать лет назад провел свою первую службу именно в этом здании и считает символичным, что теперь оно принадлежит церкви.
Епископ Олег Пронин тридцать лет назад провел свою первую службу именно в этом здании и считает символичным, что теперь оно принадлежит церкви. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В минувшее воскресенье в бывшем торговом центре "Вирула" в Кохтла-Ярве состоялась первая церковная служба. Несмотря на то, что ремонт помещений здесь продолжается, а на первом этаже еще не начали, новые владельцы здания уже полностью переехали и осваиваются.

По словам епископа Эстонской Полноевангельской церкви Олега Пронина, им давно стало тесно в бывшем ресторане "Трилобит", который арендовали последние шесть лет, как и воскресной школе, которая располагалась на Кескаллеэ, 17. Поэтому как только привели в порядок второй этаж здания на Кескаллеэ, 1, купленного ими полтора года назад у таллиннской фирмы "Vladia" за 260 тысяч евро, сразу переехали.

Владельцы "Трилобита" живут в Санкт-Петербурге, и что будет дальше с этой недвижимостью, Олег не знает, говорит, что, предупредив об уходе заранее, они просто закрыли двери. Недвижимость на Кескаллеэ, 17 принадлежит церкви и ее пытаются продать, но пока безуспешно.

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