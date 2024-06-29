ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРЕМЕНЫ Бывший торговый центр "Вирула" превратился в церковь

По словам епископа Эстонской Полноевангельской церкви Олега Пронина, им давно стало тесно в бывшем ресторане "Трилобит", который арендовали последние шесть лет, как и воскресной школе, которая располагалась на Кескаллеэ, 17. Поэтому как только привели в порядок второй этаж здания на Кескаллеэ, 1, купленного ими полтора года назад у таллиннской фирмы "Vladia" за 260 тысяч евро, сразу переехали.