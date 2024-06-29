В минувшее воскресенье в бывшем торговом центре "Вирула" в Кохтла-Ярве состоялась первая церковная служба. Несмотря на то, что ремонт помещений здесь продолжается, а на первом этаже еще не начали, новые владельцы здания уже полностью переехали и осваиваются.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРЕМЕНЫ ⟩ Бывший торговый центр "Вирула" превратился в церковь
По словам епископа Эстонской Полноевангельской церкви Олега Пронина, им давно стало тесно в бывшем ресторане "Трилобит", который арендовали последние шесть лет, как и воскресной школе, которая располагалась на Кескаллеэ, 17. Поэтому как только привели в порядок второй этаж здания на Кескаллеэ, 1, купленного ими полтора года назад у таллиннской фирмы "Vladia" за 260 тысяч евро, сразу переехали.