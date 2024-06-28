Английский специалист возглавил завод магнитов, строящийся в Нарве

Руководитель по персоналу и коммуникациям завода магнитов Ольга Зайцева сказала, что производственные здания первой фазы должны быть готовы к установке производственного оборудования в сентябре 2024 года, когда начнутся монтаж оборудования, его наладка и запуск. В начале 2025 года планируется получить первые тестовые образцы продукции.

При полной нагрузке производства первой очереди на заводе будет создано до 320 новых рабочих мест, из них около 260 - операторы технологических процессов и вспомогательные работники. Управленческий и инженерный состав - 40-60 человек.

На нынешнем этапе принято на работу 14 человек с инженерными специальностями, прошедших обучение в Китае и Таиланде на предприятиях материнской компании. В инженерной команде - специалисты из Нарвы, Таллинна и Тарту, а также из Англии, Польши и Египта. Ожидается приезд инженеров из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, имеющих опыт работы в производстве магнитов.

Далее планируемая вторая очередь развития производства - это еще 400 рабочих мест.

Как ранее писало "Северное побережье", на новом заводе будут производить постоянные магниты, которые применяются во всех бесколлекторных моторах, без которых невозможно среди прочего сделать ни электромобили, ни ветрогенераторы. "95 процентов всего мирового производства постоянных магнитов сосредоточено сейчас в Китае, - рассказывал член правления "NPM Silmet" Райво Васну. - В то же время необходимый для изготовления этих магнитов неодим в значительной степени поступает из Силламяэ".

Производственная мощность первой очереди завода составит 2 тысячи тонн магнитов в год. В зависимости от рыночных условий и других факторов будет зависеть реализация планов по строительству второй очереди, и ее мощность позволит довести годовой выпуск продукции до 5 тысяч тонн.

В конце 2022 года государство приняло решение поддержать 18,75 миллионами евро из фонда справедливого перехода металлургическое предприятие "Neo Performance Materials", работающее в Силламяэ, которое строит в Нарве завод по производству магнитов вместе с центром исследований и разработок.

Со своей стороны предприятие складывает в строительство нарвского завода более 81 миллиона евро.