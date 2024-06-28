PUULUUP, NOËP И ДРУГИЕ Названы музыкальные звезды, которые приедут на "Station Narva" в этом сентябре

Фестиваль музыки и городской культуры "Station Narva", который пройдет с 5 по 8 сентября, объявил первых исполнителей музыкальной программы. В Нарвском замке выступят неопсиходелическая рок-группа "Spiritualized" и сооснователь "Massive Attack" - Daddy G из Англии, украинская фолктроник-группа "Go_A", местные звезды "Puuluup", "NOËP", а также Ансамбль Эстонского общества электронной музыки, исполняющий культовые произведения Свена Грюнберга.

Сердцем седьмого музыкального фестиваля "Station Narva" в этом году станет Нарвский музей в историческом замке Германа, где 6 и 7 сентября будут оборудованы три сцены, в том числе основная сцена в Северном дворе.

Для гостей фестиваля до ночи будут открыты экспозиция музея и внутренние помещения.

Вечером и ночью музыкальная часть программы "Station Narva" будет представлена и в прибрежном арт-клубе "Ро-Ро".

Помимо музыкального фестиваля и музейной части, программа "Station Narva" включает в себя бесплатные дневные концерты на городских сценах, общественную дискуссию в рамках дня обсуждений "BAZAR", художественные выставки, день будущего, знакомящий с возможностями креативной экономики в мультимедийном центре "OBJEKT", завтраком по-нарвски и экскурсии, знакомящие с достопримечательностями города и культурой региона.