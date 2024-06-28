Празднование началось с утра пятницы, и до 13.00 все внимание было уделено детям.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Силламяэ стартовали Дни города и моря
Около городского Дома культуры с 9.00 до 13.00 проходил мини-праздник песен и танцев с участием воспитанников детсадов. Также ребят ждали развлечения: встреча с фокусником, катание на лошадке, аквагрим и разные мастер-классы. Поддержать силы можно было вкусными блинчиками, которые повара приготовили прямо на улице.
Руководители города поздравили новых горожан - подарки новорожденным торжественно вручали на лестнице центра культуры. В этом году в Силламяэ родились 11 мальчиков и 10 девочек.
Праздник продолжится в субботу и воскресенье - гостей ждут выставки в городском музее и библиотеке, мастер-классы, концерты и традиционная большая ярмарка.