ГАЛЕРЕЯ В Силламяэ стартовали Дни города и моря

Около городского Дома культуры с 9.00 до 13.00 проходил мини-праздник песен и танцев с участием воспитанников детсадов. Также ребят ждали развлечения: встреча с фокусником, катание на лошадке, аквагрим и разные мастер-классы. Поддержать силы можно было вкусными блинчиками, которые повара приготовили прямо на улице.