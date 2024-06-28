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ГАЛЕРЕЯ В Силламяэ стартовали Дни города и моря

Ирина Кивисельг
, журналист
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Празднование Дней города и моря в Силламяэ началось с утра пятницы, 28 июня, и сначала все внимание было уделено детям.
Празднование Дней города и моря в Силламяэ началось с утра пятницы, 28 июня, и сначала все внимание было уделено детям. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Празднование началось с утра пятницы, и до 13.00 все внимание было уделено детям.

Около городского Дома культуры с 9.00 до 13.00 проходил мини-праздник песен и танцев с участием воспитанников детсадов. Также ребят ждали развлечения: встреча с фокусником, катание на лошадке, аквагрим и разные мастер-классы. Поддержать силы можно было вкусными блинчиками, которые повара приготовили прямо на улице.

Руководители города поздравили новых горожан - подарки новорожденным торжественно вручали на лестнице центра культуры. В этом году в Силламяэ родились 11 мальчиков и 10 девочек.

Праздник продолжится в субботу и воскресенье - гостей ждут выставки в городском музее и библиотеке, мастер-классы, концерты и традиционная большая ярмарка.

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Силламяэ
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