Разжигавший страсти в Кохтла-Ярвеском горсобрании вопрос выбора местоположения для нового здания Ярвеской школы разрешился, когда депутаты определили для него расположенную на Мыйза теэ недвижимость, где сейчас действует детсад "Аленушка", который будет закрыт и снесен.
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Кохтла-Ярвеское горсобрание согласилось отдать недвижимость детсада под новое школьное здание
Горсобрание поставило условие, чтобы вместе с новым школьным зданием Министерство образования и науки построило на недвижимости на Мыйза теэ площадью около 1 га спортзал и спортивную площадку, а также снесло нынешнее здание Славянской основной школы на улице Пярна и здание Ярвеской школы на улице Катсе и благоустроило эти территории.