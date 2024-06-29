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Кохтла-Ярвеское горсобрание согласилось отдать недвижимость детсада под новое школьное здание

Эрик Гамзеев
, журналист
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Новое здание Ярвеской школы построят рядом с гимназией на Мыйза теэ, где сейчас действует детсад "Аленушка".
Новое здание Ярвеской школы построят рядом с гимназией на Мыйза теэ, где сейчас действует детсад "Аленушка". Фото: Erik Gamzejev / Põhjarannik

Разжигавший страсти в Кохтла-Ярвеском горсобрании вопрос выбора местоположения для нового здания Ярвеской школы разрешился, когда депутаты определили для него расположенную на Мыйза теэ недвижимость, где сейчас действует детсад "Аленушка", который будет закрыт и снесен.

Горсобрание поставило условие, чтобы вместе с новым школьным зданием Министерство образования и науки построило на недвижимости на Мыйза теэ площадью около 1 га спортзал и спортивную площадку, а также снесло нынешнее здание Славянской основной школы на улице Пярна и здание Ярвеской школы на улице Катсе и благоустроило эти территории.

Министерство образования и науки упорно желало построить новое школьное здание на недвижимости нынешней Славянской основной школы, однако горсобрание не согласилось в мае на это, поскольку не хотело, чтобы Славянская основная школа на время строительства переезжала на замещающую площадь. После этого министр образования Кристина Каллас сообщила, что город Кохтла-Ярве может остаться без 26 миллионов евро, предназначенных для строительства новых школьных зданий в Ярвеской и Ахтмеской частях города.

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