Мэр Нарвы Яан Тоотс обратился к правительству во главе с премьер-министром Каей Каллас с просьбой выделить из государственного бюджета на 2025 год 3,5 млн евро на реконструкцию Александровской церкви.
Тоотс снова просит у правительства деньги на ремонт Александровской церкви
"Как известно, с 26 июня по 2 июля 2025 года в Стокгольме, Нарве и Таллинне пройдут XIII Всемирные дни эстонской культуры, или "ESTO 2025", в рамках которых в Нарве с 28 по 30 июня состоятся концерт и богослужение в Александровской церкви. К сожалению, ремонт церкви, в результате которого ее купольный зал с великолепной акустикой превратился бы в концертный зал на 900 мест, застопорился из-за отсутствия финансирования", - обратился мэр к правительству.
В марте 2024 года Яан Тоотс просил 500000 евро у МВД, чтобы отремонтировать в церкви пол перед празднованием Дня победы в Нарве. Это ходатайство не было удовлетворено.