Тоотс снова просит у правительства деньги на ремонт Александровской церкви

"Как известно, с 26 июня по 2 июля 2025 года в Стокгольме, Нарве и Таллинне пройдут XIII Всемирные дни эстонской культуры, или "ESTO 2025", в рамках которых в Нарве с 28 по 30 июня состоятся концерт и богослужение в Александровской церкви. К сожалению, ремонт церкви, в результате которого ее купольный зал с великолепной акустикой превратился бы в концертный зал на 900 мест, застопорился из-за отсутствия финансирования", - обратился мэр к правительству.