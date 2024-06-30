Повышаются размеры транспортных госпошлин

Департамент транспорта объясняет повышение цен тем, что пошлины оставались на одном уровне последние 15 лет, и что они больше не покрывают расходы на выполнение этих операций.

В последний раз государственные пошлины в сфере транспортных средств менялись в 2014 году, когда суммы округляли до целого числа после введения евро. До этого более существенные изменения произошли в 2009 году.

За Закон о госпошлинах отвечает Министерство финансов, которое решило пересмотреть их в 2023 году. Большинство изменений вступят в силу 1 июля 2024 года.