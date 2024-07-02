В Оруcком парке в Тойла фирма "VR History" открыла новую прогулку во времени "Внутренняя красота Оруского дворца", благодаря которой Оруский дворец стал наиболее полно воссозданным зданием в виртуальной реальности в Эстонии.
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В новой прогулке во времени можно исследовать подвальный этаж Оруского дворца
В центре внимания нового, уже третьего по счету, виртуального путешествия во времени, находятся внутренние помещения дворца, особенно его подвальный этаж, посвященный эстонской тематике. С помощью VR-очков можно пройтись по вестибюлю дворца, эстонской комнате, бару и садовому залу.