На выходных в результате домашнего насилия в Ида-Вирумаа пострадало несколько человек

30 июня в полицию поступило сообщение о том, что 23-летний мужчина толкнул в Силламяэ на улице Мере свою жену и знакомого, оба получили ранения. Когда прибыла полиция, мужчина скрылся с места происшествия.

29 июня в полицию поступил вызов на улицу Раквере в Нарве, где пьяный 51-летний мужчина избил свою сожительницу. Полиция арестовала дебошира.

29 июня в полицию сообщили, что 50-летний пьяный мужчина напал на свою сожительницу на улице Олеви в Кохтла-Ярвеле. Мужчину задержали в качестве подозреваемого.

28 июня в полицию сообщили, что 38-летний мужчина ударил собственного отца во время конфликта на Таллиннском шоссе в Нарве. Полиция арестовала мужчину.

Полиция выяснит точные обстоятельства всех случаев насилия в ходе уголовного производства.