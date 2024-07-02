Силламяэский музей на лето окутан строительными лесами

Руководитель отдела строительства и благоустройства Силламяэского горуправления Владимир Сокушев сказал, что после завершения строительства тематического парка "Таинственный город" и тематических экспозиций, что обошлось около полутора миллионов евро, было очевидно, что и внешний облик городского музея требует обновления: обшарпанные стены еще больше мозолили глаза. Поэтому в бюджет текущего года заложили необходимые средства на обновление здания.

- Крыша тоже нуждалась в реновации, логично, что надо делать все сразу, - объяснил он. - Проект разделили на три части, по каждой из которых провели отдельные конкурсы. В итоге ремонтом занимаются три ида-вируских фирмы: фасад приводит в порядок ТОО "Vekoolis" (76860 евро с НДС), цоколь - АО "Vant" (12123 евро), крышей занимается ТОО "Proffsistem" (46733 евро). Все уже приступили к работе и по договору должны завершить объект к сентябрю, но обещали даже раньше.