В Силламяэском городском музее вновь начались строительные работы: приводят в порядок крышу и фасад. Общая сумма инвестиций - 135760 евро с НДС, все средства - из городского бюджета. Большой ремонт не мешает основной деятельности музея.
Для подписчиков
Силламяэский музей на лето окутан строительными лесами
Руководитель отдела строительства и благоустройства Силламяэского горуправления Владимир Сокушев сказал, что после завершения строительства тематического парка "Таинственный город" и тематических экспозиций, что обошлось около полутора миллионов евро, было очевидно, что и внешний облик городского музея требует обновления: обшарпанные стены еще больше мозолили глаза. Поэтому в бюджет текущего года заложили необходимые средства на обновление здания.