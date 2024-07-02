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Йыхвиский "Phoenix" на стадионе имени Липпа пополнил копилку очков

Эрик Гамзеев
, журналист
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Иван Радионов (слева) вывел йыхвиский "Phoenix" вперед в матче с "Nõmme Kalju U21", но уже через четыре минуты соперники сравняли счет.
Иван Радионов (слева) вывел йыхвиский "Phoenix" вперед в матче с "Nõmme Kalju U21", но уже через четыре минуты соперники сравняли счет. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Йыхвиский "Phoenix" получил одно очко в турнирной таблице эстонской футбольной премьер-лиги уровня "B", сыграв вничью (1:1) с "Nõmme Kalju U21".

В матче, состоявшемся в воскресенье на стадионе имени Хейно Липпа в Йыхви перед 125 зрителями, на 48-й минуте 20-летний украинский футболист Иван Радионов вывел йыхвисцев вперед. Однако спустя всего четыре минуты ныммесцы сравняли счет благодаря голу Игоря Субботина, бывшего многолетнего игрока основной команды. Субботин, выступавший за "Levadia" и "Kalju", за свою долгую карьеру провел 399 матчей в эстонском чемпионате, а также пять раз представлял национальную сборную Эстонии.

В стартовом составе "Nõmme Kalju U21" оказалось целых пять игроков с ида-вирускими корнями, большинство из которых в прошлом году играли в первой лиге за ида-вирумааский "Alliance", который в этом сезоне распался, так как лидер клуба Эрик Штейнберг стал помощником тренера "Nõmme Kalju" и главным тренером молодежной команды.

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