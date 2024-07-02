Йыхвиский "Phoenix" на стадионе имени Липпа пополнил копилку очков

В матче, состоявшемся в воскресенье на стадионе имени Хейно Липпа в Йыхви перед 125 зрителями, на 48-й минуте 20-летний украинский футболист Иван Радионов вывел йыхвисцев вперед. Однако спустя всего четыре минуты ныммесцы сравняли счет благодаря голу Игоря Субботина, бывшего многолетнего игрока основной команды. Субботин, выступавший за "Levadia" и "Kalju", за свою долгую карьеру провел 399 матчей в эстонском чемпионате, а также пять раз представлял национальную сборную Эстонии.