Начинающие учителя обучают эстонскому языку молодежь Нарвы

В этом году в центре внимания лагеря – устойчивое развитие и окружающая среда. Учителя, курирующие учеников, весной начали участвовать в программе развития образовательных лидеров Noored Kooli и в течение следующих двух лет будут преподавать в школах по всей Эстонии.

Лагерь, проводимый в Нарвской эстонской гимназии, дает новым учителям возможность проверить себя на практике, а детям возможность изучать эстонский язык посредством живых и интересных проектов.

В основе проекта лежит вопрос «Что мы можем сделать в нашем сообществе для защиты климата и биоразнообразия?».

22-летняя Кармен Хийемяэ, преподающая в лагере, вместе с учениками строит дерево из переработанного материала и уделяет особое внимание словарному запасу и развитию смелости говорить. «Я бы хотела, чтобы в будущем у моих учеников было больше выбора и чтобы их решения не отставали от языковых навыков. Благодаря увлекательному проекту они получают возможность практиковать эстонский язык, социальные навыки и сотрудничество. Мы также знакомимся с городской природой и сравниваем листья деревьев, которые мы сделали, с настоящими деревьями».

В сентябре Кармен начнет преподавать эстонский язык и литературу в Пельгулиннской гимназии.

Лагерь проводится в Нарве уже седьмой год, и, по словам генерального директора Noored Kooli Анники Кюнгас, они с удовольствием возвращаются сюда каждый год.

«Мы рады, что в Нарве у наших начинающих учителей появляется первая большая возможность выступить перед классом. Изучение языка часто бывает трудным, и важно, чтобы мы могли дать детям положительный опыт, который побудит их продолжать изучение эстонского языка».

Городской лагерь Noored Kooli продлится со 2 по 12 июля, участие для детей бесплатное. В лагере также работают волонтеры из Италии, Тарту, Нарвы и Силламяэ.

С 1 сентября учителя программы Noored Kooli начнут работать в школах по всей Эстонии.