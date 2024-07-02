Лишь 19% предприятий выполнили требования по проведению проверки пожарной безопасности

С 2021 года владельцы крупных офисных зданий, промышленных и складских помещений, а также гаражей обязаны заказывать проверку пожарной безопасности. Это требование касается около 9200 зданий, и на данный момент проверка проведена только в пятой части из них.

Проверку пожарной безопасности в таких зданиях выполняют специалисты частного сектора, которые оценивают конструктивную пожарную безопасность, а также осведомлённость ответственных лиц о требованиях.

«Нас беспокоит, что отношение предпринимателей к пожарной безопасности такое вялое. Ведь цель проверки — обеспечить пожарную безопасность, чтобы сохранить жизни и имущество. Происходят несчастные случаи, и, к сожалению, за последние годы были такие пожары, в которых сгорел чей-то жизненный труд, убытки исчисляются миллионами», — сказал эксперт отдела надзора за безопасностью Спасательного департамента Георг Калде.

В 2023 году в эксплуатируемых нежилых зданиях произошло 158 пожаров, из них 97 в промышленных и складских помещениях, 8 в гаражах и 11 в офисах. Материальный ущерб от пожаров составил более 8,1 миллиона евро.

Спасательный департамент заказывает исследование, чтобы точнее узнать, что препятствует выполнению этого требования и что нужно сделать, чтобы цели всё же были достигнуты.