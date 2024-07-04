Чт, 4.07.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST

Россия об очередях на границе: работаем в усиленном режиме

Северное побережье
Copy
Очередь на границе в Нарве.
Очередь на границе в Нарве. Фото: Илья Смирнов/Põhjarannik

Пресс-служба Северо-Западного таможенного управления РФ заявила, что таможенный пункт в Ивангороде на границе России и Эстонии перегружен, и, в связи с этим, российским таможенным и пограничным службам пришлось усилить свою работу.

Такое заявление было опубликовано 4 июля, передают радионовости ERR.

"Среднесуточное число людей, пересекающих таможенный пункт в Ивангороде, значительно превышает запланированную пропускную способность пешеходной зоны пункта контроля", - говорится в сообщении.

Ранее таможенная служба сообщила прессе, что проектная мощность таможенного пункта в Ивангороде составляет 7 тысяч человек в день.

"Российские таможенные и пограничные службы работают в усиленном режиме", - добавила пресс-служба.

В начале июля перед Нарвским погранпунктом с эстонской стороны была очередь из пары десятков человек, но мост в пешеходной зоне перед российским погранпунктом в Ивангороде был заполнен людьми. По словам мэра Нарвы Яана Тоотса, ситуацию нельзя считать чрезвычайной.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Нарва
Наверх