Россия об очередях на границе: работаем в усиленном режиме

Ранее таможенная служба сообщила прессе, что проектная мощность таможенного пункта в Ивангороде составляет 7 тысяч человек в день.

В начале июля перед Нарвским погранпунктом с эстонской стороны была очередь из пары десятков человек, но мост в пешеходной зоне перед российским погранпунктом в Ивангороде был заполнен людьми. По словам мэра Нарвы Яана Тоотса, ситуацию нельзя считать чрезвычайной.