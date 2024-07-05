Руководитель сланцевого предприятия Андрес Вайнола покидает пост

На должность члена правления Eesti Energia и председателя правления Enefit Power будет организован открытый конкурс.

По словам председателя правления Eesti Energia и председателя совета Enefit Power Андруса Дурейко, Вайнола внес важный вклад в развитие предприятия, в том числе руководил Enefit Power во время энергетического кризиса. Вызовом для нового руководителя будет сделать Enefit Power прибыльным и устойчивым.

«Eesti Energia создает ценность для клиента, обеспечивая надежную инфраструктуру, включающую в себя управляемые Enefit Power электростанции, отвечающие за надежность электроснабжения в Эстонии, а также производство жидких топлив, на основе которого мы развиваем химическую промышленность по принципу экономики замкнутого цикла. В быстро меняющемся мире компании Enefit Power необходим новый долгосрочный план на будущее, усиливающий конкурентоспособность, прибыльность и устойчивость предприятия, и для этого я нахожу необходимым привнести свежий взгляд в управлении. От имени совета предприятия и концерна я благодарю Андреса за проделанную работу, вложенные время и энергию », - сказал Дурейко.

«Десять лет в концерне Eesti Energia, из которых последние четыре года в качестве руководителя Enefit Power, означали для меня служение Эстонскому государству. Это дало отличный жизненный опыт и возможность работать над решением важных задач для Эстонии. Большую часть своей жизни я занимаюсь частным бизнесом и чувствую, что пришло время вернуться в эту сферу. Новый руководитель сможет привнести в Enefit Power новое дыхание, чтобы толкнуть предприятие вперед и внести еще больший вклад в зеленый путь Eesti Energia», — сказал Вайнола.