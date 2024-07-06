Большая часть русскоязычных в Эстонии продолжают считать себя эстонскими русскими

По сравнению с аналогичным опросом, проводившимся в марте, этот показатель не изменился.

Исключительно русскими в июне себя идентифицировали лишь 21% жителей Эстонии других национальностей. Это на один процентный пункт меньше, чем во время мартовского опроса, передает rus.err.

17% идентифицировали себя как представителя другой национальности, а 5% - как эстонцы. По сравнению с прошлым опросом доля жителей других национальностей, называющих себя эстонцами, выросла на один процентный пункт.

С учетом всех респондентов опроса, 62% жителей Эстонии идентифицируют себя как эстонцы. Этот показатель по сравнению с предыдущим опросом не изменился.

В июне 23% (в марте 24%) считают себя эстонскими русскими, русскоязычными эстонцами или эстонцами и русскими одновременно.

7% (в марте 8%) идентифицировали себя только как русские, а 8% (в марте 7%) - как представители другой национальности.

Опрос был проведен по заказу Государственной канцелярии в период с 12 по 18 июня социологической службой Turu-uuringute AS. В нем приняли участие 1502 человека в возрасте от 15 лет.