Увидела свет новая детская книжка про приключения в Силламяэ

По словам автора, написать книгу ей предложила Сильвия Пярманн из их издательства. У нее в Силламяэ есть дача, и ей нравится этот город, передает "Актуальная камера".

Сюжет книги начинается с того, что персонажи вынуждены остаться в Силламяэ, потому что у них сломалась машина. В ожидании отъезда дети исследуют город и заводят новых друзей.

"Чтобы выбрать локации для книги, мы вместе с иллюстратором целый день провели в Силламяэ. Через эту историю мы хотим показать, что в Эстонии есть фантастические места, про которые люди мало знают. Желаю, чтобы люди, прочитав эту книгу, отправились в Силламяэ и открыли для себя этот прекрасный город", - рассказала писательница Хелен Кяйт.

Книга адресована детям 6-12 лет и издана на эстонском языке.