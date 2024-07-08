Жителей Эстонии просят указать места, где они чаще всего встречают нетрезвых водителей

Классическое тяжелое ДТП, спровоцированное нетрезвым водителем, происходит именно на дорогах с небольшим движением, где утром находят обломки вылетевшего с дороги автомобиля. Поэтому в рамках нынешней дорожной толоки внимание полиции сосредоточено на малонаселенной местности, небольших городах и дорогах местного значения.

По словам подполковника полиции Сирле Лойго, не секрет, что полиция редко оказывается в небольших населенных пунктах.

- Поэтому мы и просим о помощи местных жителей, которые знают лучше всех, по какому маршруту передвигаются нетрезвые водители. К счастью, уже сейчас люди сообщают нам через Центр тревоги о нетрезвых водителях в дорожном движении, чтобы мы могли сразу отреагировать. Веб-карта дает дополнительную возможность для оповещения и помогает нам спланировать надзор таким образом, чтобы мы могли быть в нужном месте в нужное время, - сказала Лойго.

Наряду с конкретной дорогой неравнодушных жителей Эстонии просят также отметить как можно более точные дни недели и время, когда нетрезвый водитель там как правило передвигается. "Это в наших общих интересах, чтобы нетрезвые водители были отстранены от движения", - заявила Лойго.

В этому году полиция проверила на трезвость около 560 000 водителей и выявила около 3000 нетрезвых водителей. Нетрезвые водители спровоцировали 206 ДТП, в которых пострадало 51 человек.

Полиция ждет подсказки на веб-карте до 14 июля.