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Анна Паненко совершает самые длинные прыжки в своей жизни

Эрик Гамзеев
, журналист
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Анна Паненко улучшала свой личный рекорд в тройном прыжке в трех соревнованиях подряд за неделю.
Анна Паненко улучшала свой личный рекорд в тройном прыжке в трех соревнованиях подряд за неделю. Фото: Marko Mumm / Eesti Kergejõustiku Liit

18-летняя Анна Паненко в третий раз за выходные улучшила свой личный рекорд в тройном прыжке, "пролетев" на 13,42 метра в Латвии на командном чемпионате Балтии.

В минувшую субботу Паненко, тренирующаяся под руководством Александра Хворых в клубе "Атлеэтика", при благоприятном ветре установила новый личный рекорд - 13,05 метра и завоевала серебряную медаль на взрослом чемпионате Эстонии. Прыжок на 13,25 метра, принесший медаль, не был зафиксирован как рекорд, поскольку попутный ветер оказался сильнее допустимого.

На чемпионате Эстонии среди юниоров (до 20 лет) в Раквере в минувший четверг лучший прыжок Паненко составил 13,23 метра, и он также был зафиксирован как личный рекорд.

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