Анна Паненко совершает самые длинные прыжки в своей жизни

В минувшую субботу Паненко, тренирующаяся под руководством Александра Хворых в клубе "Атлеэтика", при благоприятном ветре установила новый личный рекорд - 13,05 метра и завоевала серебряную медаль на взрослом чемпионате Эстонии. Прыжок на 13,25 метра, принесший медаль, не был зафиксирован как рекорд, поскольку попутный ветер оказался сильнее допустимого.