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Безработица в Ида-Вирумаа поднялась до самого высокого уровня в летние месяцы последних лет

Эрик Гамзеев
, журналист
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Нынче касса по безработице зарегистрировала больше новых безработных, чем в предыдущие летние периоды.
Нынче касса по безработице зарегистрировала больше новых безработных, чем в предыдущие летние периоды. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Показатель безработицы в Ида-Вирумаа приближается к 13 процентам - такого уровня не было в летние месяцы уже много лет.

Если год назад уровень безработицы в Ида-Вирумаа в начале июля составлял 12 процентов, то в этом году - 12,8 процента. Средний показатель по Эстонии составляет 7,1 процента. Ида-Вирумаа также заметно отстает от занимающего предпоследнее место Валгамаа, где уровень безработицы составляет 9,4 процента.

- Ситуация очень плохая, - сказала Аннеки Теэлахк, руководитель Ида-Вирумааского отделения кассы страхования от безработицы, сообщив, что по состоянию на понедельник число зарегистрированных безработных превысило 7400 человек.

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