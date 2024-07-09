Безработица в Ида-Вирумаа поднялась до самого высокого уровня в летние месяцы последних лет

Если год назад уровень безработицы в Ида-Вирумаа в начале июля составлял 12 процентов, то в этом году - 12,8 процента. Средний показатель по Эстонии составляет 7,1 процента. Ида-Вирумаа также заметно отстает от занимающего предпоследнее место Валгамаа, где уровень безработицы составляет 9,4 процента.