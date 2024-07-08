В пятницу в полицию поступило сообщение о том, что в квартире на улице Пярна в Кохтла-Ярве 35-летний мужчина толкнул своего несовершеннолетнего ребенка и сожительницу.
СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Конфликты закончились травмами
Медики отвезли ребенка и женщину в больницу для медицинского осмотра, а мужчину полиция задержала.
В субботу в полицию поступило сообщение о том, что на Таллиннском шоссе в Нарве 40-летний мужчина толкнул свою бывшую 42-летнюю сожительницу, которая получила повреждения.
Родственники разобрались силой
В пятницу на улице Ааза в Нарве 19-летний парень набросился с кулаками на свою бывшую девушку. К моменту прибытия полиции хулиган скрылся.
В этот же день на улице Карья в Нарве 76-летний мужчина побил жену.
В субботу в полицию поступил вызов на улицу Креэнхольми в Нарве, где 53-летний мужчина ударил сожительницу. Полиция задержала мужчину.
В тот же день стало известно, что в многоквартирном доме на улице Юули в Нарве 19-летний парень ударил отчима. Полиция задержала молодого человека в качестве подозреваемого.
Иностранцам был запрещен въезд в Эстонию
В выходные на погранпереходе в Нарве пограничники вернули в Россию семерых россиян, двоих украинцев, двоих молдаван и одного гражданина Израиля. У этих людей не было соответствующих документов для въезда в Эстонию, они давали неясные объяснения о цели поездки либо в ходе разговора было установлено, что человек может представлять угрозу общественному порядку или безопасности нашей страны.
Гражданину России удалось пробыть за границей нелегально почти восемь лет
Эстонские пограничники в субботу при проверке документов на пограничном переходе в Нарве обнаружили, что гражданину России удалось незаконно провести 2785 дней, или почти восемь лет, в странах Шенгенской визовой зоны. Нарушитель был оштрафован на 800 евро и уехал в Россию.
Немец перелез через забор из России в Эстонию
В воскресенье около трех часов ночи на мосту "Дружба" на погранпереходе в Нарве гражданин Германии перелез через забор из России в Эстонию и был задержан эстонскими пограничниками. После процедурных действий ему разрешили въезд в Эстонию.
В пятницу пограничники задержали гражданина Эстонии, перелезшего через Нарвский железнодорожный мост. Его оштрафовали на 200 евро.
Поляки запустили в приграничную зону беспилотники
В выходные граждане Польши управляли беспилотными летательными аппаратами в зоне пограничного режима без разрешения Департамента полиции и погранохраны и были за это оштрафованы на 80 евро.
Рубашку с советской символикой пришлось оставить на погранпереходе
В воскресенье из Эстонии в Россию пытался выехать гражданин России в рубашке поло с советской символикой. Ему пришлось продолжить путь в Россию без этой запрещенной в Эстонии рубашки.