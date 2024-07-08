СВОДКА ПОЛИЦИИ Конфликты закончились травмами

Медики отвезли ребенка и женщину в больницу для медицинского осмотра, а мужчину полиция задержала.

В субботу в полицию поступило сообщение о том, что на Таллиннском шоссе в Нарве 40-летний мужчина толкнул свою бывшую 42-летнюю сожительницу, которая получила повреждения.

Родственники разобрались силой

В пятницу на улице Ааза в Нарве 19-летний парень набросился с кулаками на свою бывшую девушку. К моменту прибытия полиции хулиган скрылся.

В этот же день на улице Карья в Нарве 76-летний мужчина побил жену.

В субботу в полицию поступил вызов на улицу Креэнхольми в Нарве, где 53-летний мужчина ударил сожительницу. Полиция задержала мужчину.

В тот же день стало известно, что в многоквартирном доме на улице Юули в Нарве 19-летний парень ударил отчима. Полиция задержала молодого человека в качестве подозреваемого.

Иностранцам был запрещен въезд в Эстонию

В выходные на погранпереходе в Нарве пограничники вернули в Россию семерых россиян, двоих украинцев, двоих молдаван и одного гражданина Израиля. У этих людей не было соответствующих документов для въезда в Эстонию, они давали неясные объяснения о цели поездки либо в ходе разговора было установлено, что человек может представлять угрозу общественному порядку или безопасности нашей страны.

Гражданину России удалось пробыть за границей нелегально почти восемь лет