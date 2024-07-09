В следующем году центром финно-угорского мира станет Нарва

Голосование прошло в минувшую субботу в действующей культурной столице финно-угорского мира 2023 года - в финском городе Кухмо.

Программный руководитель культурных столиц финно-угорского мира Оливер Лооде выразил надежду на то, что звание культурной столицы обратит внимание финно-угорского движения на Нарву и Ида-Вирумаа. "Это однозначно в интересах прибалтийско-финских народов, но я также уверен, что и сама Нарва заинтересована в том, чтобы о ней заговорили в несколько ином ключе", - добавил он.

Кандидатура Нарвы была выдвинута некоммерческой организацией "Дом Ингрии", которая знакомит людей с историей и культурой коренных народов Ида-Вирумаа и исторической Ингерманландии: води, ижорцев и ингерманландцев.

До этого культурной столицей финно-угорского мира становились удмуртская деревня Быги (2014 г.), деревня Обиница в Сетумаа (2015 г.), венгерская деревня Искасентдьердь и венгерский город Веспрем (2016 г.), деревня Вуоккиниеми в Карелии (2017 г.), село Унчо в Республике Марий Эл (2019 г.), башкирская деревня Мишкан (2020 г.), деревня Абья-Палуоя в Мульгимаа (2021 г.), удмуртское село Байтерек (2022 г.) и город Кухмо в Финляндии (2023 г.).