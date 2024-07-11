Чемпионат Эстонии по диск-гольфу собрал в Ида-Вирумаа около двухсот спортсменов

По словам Тимо Юурсалу, главного организатора соревнований и президента Эстонского союза диск-гольфа, в этот раз чемпионат проходил в сложных погодных условиях, с сильным ветром, проливным дождем и солнцепеком. "Если первый день преподнес сюрпризы, то ожидаемые фавориты, которые могут лучше адаптироваться к таким условиям и снизить процент случайности, после четырех дней в общей сложности все же вышли вперед", - сказал он.