Чт, 11.07.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Для подписчиков

Чемпионат Эстонии по диск-гольфу собрал в Ида-Вирумаа около двухсот спортсменов

Эрик Гамзеев
, журналист
Copy
Главный организатор соревнований Тимо Юурсалу и нынешняя чемпионка Эстонии Кайди Аллсалу.
Главный организатор соревнований Тимо Юурсалу и нынешняя чемпионка Эстонии Кайди Аллсалу. Фото: MAURI LEVANDI / Eesti discgolfi liit

На прошлой неделе четырехдневный чемпионат Эстонии по диск-гольфу в Мяэтагузе и Паннъярве собрал в Ида-Вирумаа около двухсот любителей этого популярного вида спорта.

По словам Тимо Юурсалу, главного организатора соревнований и президента Эстонского союза диск-гольфа, в этот раз чемпионат проходил в сложных погодных условиях, с сильным ветром, проливным дождем и солнцепеком. "Если первый день преподнес сюрпризы, то ожидаемые фавориты, которые могут лучше адаптироваться к таким условиям и снизить процент случайности, после четырех дней в общей сложности все же вышли вперед", - сказал он.

Альберт Тамм и Кайди Аллсалу стали чемпионами Эстонии. В то время как Аллсалу оставалась на лидирующей позиции на протяжении всего турнира, Тамм бросками в последний день опередил занимавшего до этого первое место Маури Вильманна.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Спорт
Наверх