Министр климата Кристен Михал отправил на согласование проект, согласно которому на реновацию квартирных товариществ будет выделено 160 миллионов евро.
На реновацию квартирных домов планируют выделить рекордную сумму
По словам Михала, ожидаемая сумма поддержки поможет привести в порядок дома более чем 20 000 человек по всей Эстонии. В случае полной реконструкции экономия на отоплении может вырасти вдвое. "С изменением условий поддержки мы уделяем больше внимания качеству жилой среды, а также снижению рисков квартирных товариществ при заказе работ и решению проблем рынка", - прокомментировал министр климата Кристен Михал.
На этот раз бюджет поддержки будет разделен по уездам с учетом стоимости квартир в регионе, их количества и брутто-дохода семейного хозяйства. Ставки пособий составят 30-50 процентов в зависимости от местонахождения квартирного товарищества. Пособия с более высокими ставками преимущественно будут отдавать для строительства лифтов, домов до 18 квартир, зданий, имеющих культурную ценность, а также качественной реконструкции. В новом раунде распределения пособий дома с муниципальными квартирами также смогут претендовать на поддержку на тех же условиях, что и другие квартирные товарищества.
Рассматриваться будут только те ходатайства, в которых наиболее важные документы в порядке. Например, при отсутствии решения общего собрания квартирного товарищества ходатайство будет отложено в сторону. Это упростит принятие решений о выдаче поддержке квартирным товариществам, которые правильно подадут ходатайства, что позволит начать работу быстрее.
Чтобы конечный результат был качественным во всех отношениях, а также улучшал архитектуру и другие свойства здания, помимо энергоэффективности, также будет дополнен список поддерживаемой деятельности и требований к проекту. В новом раунде пособие также можно будет использовать на строительство или реконструкцию детских площадок, а также на приобретение и установку уличной мебели. Также уточнена возможность создания убежищ и обновлены требования к доступности.
Поскольку работы по реконструкции требуют все более комплексных решений и со временем становятся все более сложными, объемными и дорогостоящими, Фонд предпринимательства и инноваций поможет квартирным товариществам организовывать тендеры.
Прием ходатайств для получения пособий на реконструкцию многоквартирных домов предположительно начнется в конце августа.
Предстоящий раунд подачи ходатайств для получения пособий на реконструкцию многоквартирных домов является частью пакета структурных фондов ЕС на сумму 330 миллионов евро. Раздача пособий основана на цели, описанной в стратегии реконструкции зданий, - обеспечить равномерный рост суммы пособия, чтобы сдержать рост цен и создать сильный рынок для компаний, занимающихся реконструкцией. За счет субсидии в 80 миллионов евро, предоставленной в прошлом году, почти сто многоквартирных домов реновируются.