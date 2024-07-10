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На реновацию квартирных домов планируют выделить рекордную сумму

Северное побережье
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Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Министр климата Кристен Михал отправил на согласование проект, согласно которому на реновацию квартирных товариществ будет выделено 160 миллионов евро.

По словам Михала, ожидаемая сумма поддержки поможет привести в порядок дома более чем 20 000 человек по всей Эстонии. В случае полной реконструкции экономия на отоплении может вырасти вдвое. "С изменением условий поддержки мы уделяем больше внимания качеству жилой среды, а также снижению рисков квартирных товариществ при заказе работ и решению проблем рынка", - прокомментировал министр климата Кристен Михал.

На этот раз бюджет поддержки будет разделен по уездам с учетом стоимости квартир в регионе, их количества и брутто-дохода семейного хозяйства. Ставки пособий составят 30-50 процентов в зависимости от местонахождения квартирного товарищества. Пособия с более высокими ставками преимущественно будут отдавать для строительства лифтов, домов до 18 квартир, зданий, имеющих культурную ценность, а также качественной реконструкции. В новом раунде распределения пособий дома с муниципальными квартирами также смогут претендовать на поддержку на тех же условиях, что и другие квартирные товарищества.

Рассматриваться будут только те ходатайства, в которых наиболее важные документы в порядке. Например, при отсутствии решения общего собрания квартирного товарищества ходатайство будет отложено в сторону. Это упростит принятие решений о выдаче поддержке квартирным товариществам, которые правильно подадут ходатайства, что позволит начать работу быстрее.

Чтобы конечный результат был качественным во всех отношениях, а также улучшал архитектуру и другие свойства здания, помимо энергоэффективности, также будет дополнен список поддерживаемой деятельности и требований к проекту. В новом раунде пособие также можно будет использовать на строительство или реконструкцию детских площадок, а также на приобретение и установку уличной мебели. Также уточнена возможность создания убежищ и обновлены требования к доступности.

Поскольку работы по реконструкции требуют все более комплексных решений и со временем становятся все более сложными, объемными и дорогостоящими, Фонд предпринимательства и инноваций поможет квартирным товариществам организовывать тендеры.

Прием ходатайств для получения пособий на реконструкцию многоквартирных домов предположительно начнется в конце августа.

Предстоящий раунд подачи ходатайств для получения пособий на реконструкцию многоквартирных домов является частью пакета структурных фондов ЕС на сумму 330 миллионов евро. Раздача пособий основана на цели, описанной в стратегии реконструкции зданий, - обеспечить равномерный рост суммы пособия, чтобы сдержать рост цен и создать сильный рынок для компаний, занимающихся реконструкцией. За счет субсидии в 80 миллионов евро, предоставленной в прошлом году, почти сто многоквартирных домов реновируются.

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