На реновацию квартирных домов планируют выделить рекордную сумму

По словам Михала, ожидаемая сумма поддержки поможет привести в порядок дома более чем 20 000 человек по всей Эстонии. В случае полной реконструкции экономия на отоплении может вырасти вдвое. "С изменением условий поддержки мы уделяем больше внимания качеству жилой среды, а также снижению рисков квартирных товариществ при заказе работ и решению проблем рынка", - прокомментировал министр климата Кристен Михал.

На этот раз бюджет поддержки будет разделен по уездам с учетом стоимости квартир в регионе, их количества и брутто-дохода семейного хозяйства. Ставки пособий составят 30-50 процентов в зависимости от местонахождения квартирного товарищества. Пособия с более высокими ставками преимущественно будут отдавать для строительства лифтов, домов до 18 квартир, зданий, имеющих культурную ценность, а также качественной реконструкции. В новом раунде распределения пособий дома с муниципальными квартирами также смогут претендовать на поддержку на тех же условиях, что и другие квартирные товарищества.

Рассматриваться будут только те ходатайства, в которых наиболее важные документы в порядке. Например, при отсутствии решения общего собрания квартирного товарищества ходатайство будет отложено в сторону. Это упростит принятие решений о выдаче поддержке квартирным товариществам, которые правильно подадут ходатайства, что позволит начать работу быстрее.