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На Йыхвиской автостанции водитель автобуса напал на 41-летнюю женщину

Кюлли Крийс
, журналист
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Какова бы ни была причина конфликта, поведению водителя автобуса нет оправдания.
Какова бы ни была причина конфликта, поведению водителя автобуса нет оправдания. Фото: PEETER LILLEVÄLI / KUVATÕMMIS VIDEOST

В понедельник водитель автобуса уездной линии на автостанции ударил и придушил женщину, которую ранее вытолкал из автобуса; для расследования обстоятельств инцидента полиция возбудила уголовное дело.

В жестком видеоролике, опубликованном в социальных сетях, женщина пытается войти в автобус, после чего водитель автобуса выталкивает ее за дверь. Женщина бьет кулаком и пинает дверь автобуса, водитель автобуса тоже выходит, толкает женщину на скамейку и начинает ее душить, пока она не падает на скамейку.

Видео было снято из стоящей рядом машины, и, судя по всему, эта же машина подает два сигнала, после чего водитель автобуса отпускает женщину.

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