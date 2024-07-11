На Йыхвиской автостанции водитель автобуса напал на 41-летнюю женщину

В жестком видеоролике, опубликованном в социальных сетях, женщина пытается войти в автобус, после чего водитель автобуса выталкивает ее за дверь. Женщина бьет кулаком и пинает дверь автобуса, водитель автобуса тоже выходит, толкает женщину на скамейку и начинает ее душить, пока она не падает на скамейку.