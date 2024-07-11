Сильные магниты разных размеров начнут выпускаться на новом заводе в Нарве, здание которого в самых общих чертах уже готово. Сейчас отдельный фронт работ - вербовка и подготовка персонала. На следующей неделе первая команда операторов оборудования отправится на обучение в Азию.
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Нарвский завод магнитов осенью начнет набор производственного персонала
Международная компания "Neo Performance Materials" в прошлом году приступила к строительству на нарвской улице Техазе завода магнитов. Он получил название "NPM Narva".