Нарвский завод магнитов осенью начнет набор производственного персонала

Международная компания "Neo Performance Materials" в прошлом году приступила к строительству на нарвской улице Техазе завода магнитов. Он получил название "NPM Narva".

Пока что возводится огромный корпус только для первой части завода. Решение же о расширении и втором этапе ожидается в 2026 году, хотя территория для этого уже зарезервирована по соседству.