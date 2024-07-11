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Нарвский завод магнитов осенью начнет набор производственного персонала

Илья Смирнов
, журналист
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Сильные магниты разных размеров начнут выпускаться на новом заводе в Нарве, здание которого в самых общих чертах уже готово. Сейчас отдельный фронт работ - вербовка и подготовка персонала. На следующей неделе первая команда операторов оборудования отправится на обучение в Азию.

Международная компания "Neo Performance Materials" в прошлом году приступила к строительству на нарвской улице Техазе завода магнитов. Он получил название "NPM Narva".

Пока что возводится огромный корпус только для первой части завода. Решение же о расширении и втором этапе ожидается в 2026 году, хотя территория для этого уже зарезервирована по соседству.

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