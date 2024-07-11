Полиция поймала молодого человека, который забирал деньги у жертв мошенников в Нарве

4 апреля 90-летней женщине позвонили якобы из прокуратуры. Ей сказали, что ее дочь попала в аварию и что на ее лечение необходимо дать деньги. Женщина передала наличные деньги приехавшему к ней домой курьеру и представилась прокурором.

Прокурор Вируской окружной прокуратуры Рийна Богенс напоминает людям, что сотрудники прокуратуры никогда не просят у людей денег по телефону.

- К сожалению, мошенники также представляются государственными служащими, в том числе полицейскими и прокурорами. Действительно, при общении как с прокуратурой, так и с полицией иногда случаются ситуации, когда человек должен государству деньги, но в этих случаях для человека это никогда не является неожиданностью. Финансовому обязательству предшествуют процессуальные действия, после чего лицу направляется документ, например, извещение о штрафе или постановление, в котором также указан конкретный срок оплаты и инструкции по осуществлению перевода на счет государственного учреждения. Платежи государству никогда не должны производиться немедленно, на частные счета или путем передачи наличных у дверей, - сказала Богенс.

Схемы порой невероятные, но мошенники вводят человека в заблуждение и так им удается выманивать деньги. "Если вы получили тревожный звонок, потратьте некоторое время или спросите совета у близких, прежде чем предпринимать какие-либо действия," - добавила глава криминального бюро.

По ее словам, люди часто впускают незнакомцев в свой дом, не зная, кто этот человек и каковы их настоящие планы. "Не сообщайте незнакомому человеку в телефонном разговоре свой домашний адрес, ПИН-коды и другие данные, которые преступники могут использовать, чтобы повлиять на вас и затем получить деньги", - скала Богенс.