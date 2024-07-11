В прошлый четверг, 4 июля, сотрудники криминальной полиции префектуры Ида заподозрили почти достигшего совершеннолетия молодого человека в том, что он передавал преступникам деньги, украденные у жертв мошенничества.
Полиция поймала молодого человека, который забирал деньги у жертв мошенников в Нарве
В этом году участились случаи, когда мошенники по телефону сообщают человеку, что его близкий человек стал виновником или участником дорожно-транспортного происшествия и что срочно нужны деньги на лечение. Человека просят быстро найти наличные и передать их приехавшему домой курьеру.
Глава криминального бюро Восточной префектуры Райнет Юзе сообщил, что молодого человека подозревают по девяти эпизодам, а сумма ущерба составила 42 000 евро.
- Мошенники обычно действуют за рубежом и вербуют местную молодежь в качестве курьеров денег через приложения социальных сетей. Мы также просим людей сообщать в полицию о попытках вербовки, а родителей - рассказывать подросткам об этих опасностях, потому что так мы сможем быстро вмешаться и предотвратить новые жертвы, а молодые люди не попадут на криминальную стезю в надежде получить легкие деньги, - сказал Юзе.
Полиция просит сообщать о подозрительных объявлениях о вакансиях и попытках трудоустройства по адресу электронной почты ida.vihje@politsei.ee.
Мошенники связываются с жертвами от имени различных учреждений и под различными предлогами. Например, в середине апреля потерпевшему позвонил человек, представившийся телефонным оператором Теле2, и сообщил, что договор будет изменен. Через несколько минут, как сообщается, позвонили из полиции и сказали, что телефонный оператор на самом деле был мошенником, и полиции нужна помощь в его задержании. Для этого преступник, представившийся полицейским, попросил человека отнести наличные в посылочный автомат, чтобы поймать мошенника с поличным. Таким образом у жертвы украли почти 30 000 евро.
4 апреля 90-летней женщине позвонили якобы из прокуратуры. Ей сказали, что ее дочь попала в аварию и что на ее лечение необходимо дать деньги. Женщина передала наличные деньги приехавшему к ней домой курьеру и представилась прокурором.
Прокурор Вируской окружной прокуратуры Рийна Богенс напоминает людям, что сотрудники прокуратуры никогда не просят у людей денег по телефону.
- К сожалению, мошенники также представляются государственными служащими, в том числе полицейскими и прокурорами. Действительно, при общении как с прокуратурой, так и с полицией иногда случаются ситуации, когда человек должен государству деньги, но в этих случаях для человека это никогда не является неожиданностью. Финансовому обязательству предшествуют процессуальные действия, после чего лицу направляется документ, например, извещение о штрафе или постановление, в котором также указан конкретный срок оплаты и инструкции по осуществлению перевода на счет государственного учреждения. Платежи государству никогда не должны производиться немедленно, на частные счета или путем передачи наличных у дверей, - сказала Богенс.
Схемы порой невероятные, но мошенники вводят человека в заблуждение и так им удается выманивать деньги. "Если вы получили тревожный звонок, потратьте некоторое время или спросите совета у близких, прежде чем предпринимать какие-либо действия," - добавила глава криминального бюро.
По ее словам, люди часто впускают незнакомцев в свой дом, не зная, кто этот человек и каковы их настоящие планы. "Не сообщайте незнакомому человеку в телефонном разговоре свой домашний адрес, ПИН-коды и другие данные, которые преступники могут использовать, чтобы повлиять на вас и затем получить деньги", - скала Богенс.