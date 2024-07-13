Тойлаское предприятие водоснабжения хочет повысить цену на воду

В Тойлаской волости кубометр питьевой воды в настоящее время стоит 2,38 евро, а очистка сточных вод - 2,33 евро.

В заявлении, поданном в Департамент конкуренции в июне, АО "Vekanor" запросило цену на питьевую воду 2,93 евро и цену на услуги канализации 3,03 евро, также предприятие хочет увеличить абонентскую плату в зависимости от диаметра водомера.

Если Департамент конкуренции утвердит желаемые цены, жители Тойлаской волости начнут потреблять самую дорогую питьевую воду в Ида-Вирумаа. Цена на канализацию ниже, чем в волости Алутагузе (3,68 евро/куб. м).

Раньше с 1 мая цены менялись, при этом росла - и заметно - только плата за услуги канализации, цена на воду даже падала. Последняя находится на том же уровне, что и текущая цена в Тойлаской волости, но жители фактически платят меньше, поскольку как минимум 30% покрывается волостью.

А в Алутагузе с мая вообще пропала абонентская плата.

Если раньше цены на услуги малых предприятий водоснабжения утверждались местными властями, то теперь они также должны согласовывать новые цены с Департаментом конкуренции. ТОО "Alutaguse Haldus" подало свою первую заявку в конце прошлого года, а "Vekanor" - месяц назад.

ТОО "Järve Biopuhastus" с 1 июня повысило цены на услуги. Впервые все потребители платят за кубометр абсолютно одинаковую сумму, больше нет разницы между регионами или между частными потребителями и юридическими лицами: кубометр воды обходится каждому в два евро, а обработка кубометра сточных вод также стоит два евро.

Питьевая вода по-прежнему самая дешевая в Нарве (1,26 евро/куб. м) и Силламяэ (1,45 евро/куб. м), а также услуги канализации (1,37 евро и 1,35 евро/куб. м соответственно).