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Завершено строительство синего стадиона в Ийзаку

Эрик Гамзеев
, журналист
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Таким выглядит стадион Ийзаку после основательной реконструкции.
Таким выглядит стадион Ийзаку после основательной реконструкции. Фото: Aivar Oja

В ходе комплексной реконструкции стадион школы Ийзаку получил новое травяное поле и синюю беговую дорожку длиной 400 метров, где в следующий вторник в качестве открытия пройдет соревнование - Вирумааский стадионный марафон.

Проведение стадионного марафона имеет и содержательное значение. История этого спортивного мероприятия, где участники преодолевают марафон длиной 42,195 километра, намотав 105 кругов по стадиону, началась именно на стадионе Ийзаку.

Стадионный марафон выполнил свою цель

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