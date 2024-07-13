В ходе комплексной реконструкции стадион школы Ийзаку получил новое травяное поле и синюю беговую дорожку длиной 400 метров, где в следующий вторник в качестве открытия пройдет соревнование - Вирумааский стадионный марафон.
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Завершено строительство синего стадиона в Ийзаку
Проведение стадионного марафона имеет и содержательное значение. История этого спортивного мероприятия, где участники преодолевают марафон длиной 42,195 километра, намотав 105 кругов по стадиону, началась именно на стадионе Ийзаку.