Пт, 12.07.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST

Суд отменил запрет на работу нового завода сланцевых масел

Северное побережье
Copy
Действующий завод масел "Enefit Power" в Аувере.
Действующий завод масел "Enefit Power" в Аувере. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik / Arhiiv

Таллиннский административный суд отменил первичную правовую защиту по комплексному разрешению на эксплуатацию нового завода масел "Eesti Energia", оспоренному экологической организацией "Fridays For Future Eesti". Об это пишет новостной портал Rus.ERR.

Отмена первичной правовой защиты означает, что завод сможет начать работу по завершении строительных работ, не дожидаясь конца судебного разбирательства.

Комплексное разрешение на эксплуатацию завода до 2035 года было выдано Департаментом окружающей среды 27 мая и оспорено 25 июня, напоминает Rus.ERR.

Вместе с жалобами в суд было подано ходатайство о первичной правовой защите, обоснованное тем, что запуск завода увеличит выбросы парниковых газов в Эстонии на 6% в ситуации, когда страна уже испытывает трудности с выполнением принятых на себя климатических обязательств.

Административный суд 26 июня ввел первичную правовую защиту до 12 июля - до тех пор, пока Департамент окружающей среды и компания "Enefit Power" не представят свои позиции по жалобам экологических активистов. Ознакомившись с этими позициями, суд отменил первичную защиту с 12 июля.

Соответствующее постановление суда еще может быть оспорено в течение 15 дней.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Экономика
Наверх