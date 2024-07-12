Суд отменил запрет на работу нового завода сланцевых масел

Отмена первичной правовой защиты означает, что завод сможет начать работу по завершении строительных работ, не дожидаясь конца судебного разбирательства.

Комплексное разрешение на эксплуатацию завода до 2035 года было выдано Департаментом окружающей среды 27 мая и оспорено 25 июня, напоминает Rus.ERR.

Вместе с жалобами в суд было подано ходатайство о первичной правовой защите, обоснованное тем, что запуск завода увеличит выбросы парниковых газов в Эстонии на 6% в ситуации, когда страна уже испытывает трудности с выполнением принятых на себя климатических обязательств.

Административный суд 26 июня ввел первичную правовую защиту до 12 июля - до тех пор, пока Департамент окружающей среды и компания "Enefit Power" не представят свои позиции по жалобам экологических активистов. Ознакомившись с этими позициями, суд отменил первичную защиту с 12 июля.

Соответствующее постановление суда еще может быть оспорено в течение 15 дней.