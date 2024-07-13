Стали известны детали передачи Украине старого оборудования Нарвских электростанций

В ответ на вопрос Алексея Евграфова, почему Эстония передает свои мощности другому государству в ситуации, когда в нашей стране может возникнуть дефицит управляемых производственных мощностей, министр финансов Март Вырклаэв написал, что решение о передаче энергоблоков было принято с учетом ожиданий государства к "Eesti Energia" в отношении обеспечения надежности снабжения.

"Передаваемое оборудование является частью бывшего первого энергоблока Эстонской электростанции, выведенного из эксплуатации в 2020 году. Возобновление работы первого блока исключается как экологическими ограничениями ЕС на выбросы, так и физически устаревшим и неработоспособным оборудованием. Передача оборудования не повлияет на обеспечение надежности снабжения", - говорится в ответе Вырклаэва.

Он также пояснил, что Украине планируется передать турбинное и генераторное оборудование первого энергоблока Эстонской электростанции и трансформатор Балтийской электростанции, который уже давно не используется.

"Сланцевые котлы передаваться не будут", - также сообщил Вырклаэв.