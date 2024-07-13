Возобновление работы первого блока Эстонской электростанции в Аувере исключено как по причине ограничений ЕС на выбросы, так и из-за его неработоспособного состояния, о чем сообщил министр финансов Март Вырклаэв в ответ на запрос депутата Рийгикогу Алексея Евграфова, как пишет Rus.ERR. Евграфов требовал прояснить планы государства насчет безвозмездной передачи Украине старых энергоблоков с Нарвских электростанций.
Стали известны детали передачи Украине старого оборудования Нарвских электростанций
В ответ на вопрос Алексея Евграфова, почему Эстония передает свои мощности другому государству в ситуации, когда в нашей стране может возникнуть дефицит управляемых производственных мощностей, министр финансов Март Вырклаэв написал, что решение о передаче энергоблоков было принято с учетом ожиданий государства к "Eesti Energia" в отношении обеспечения надежности снабжения.
"Передаваемое оборудование является частью бывшего первого энергоблока Эстонской электростанции, выведенного из эксплуатации в 2020 году. Возобновление работы первого блока исключается как экологическими ограничениями ЕС на выбросы, так и физически устаревшим и неработоспособным оборудованием. Передача оборудования не повлияет на обеспечение надежности снабжения", - говорится в ответе Вырклаэва.
Он также пояснил, что Украине планируется передать турбинное и генераторное оборудование первого энергоблока Эстонской электростанции и трансформатор Балтийской электростанции, который уже давно не используется.
"Сланцевые котлы передаваться не будут", - также сообщил Вырклаэв.
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