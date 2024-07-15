История с украденными на реке буями: Эстония предложила России вместе определить фарватер

Ранее в дипломатической ноте Эстония потребовала от России объяснений по поводу снятия 25 буев в ночь на 23 мая. Россия ответила, что Эстония разместила эти буи в российских водах, с чем Эстония не согласна. Россия не представила материалов, на основании которых она решила, что буи якобы находились на территории РФ.