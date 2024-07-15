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История с украденными на реке буями: Эстония предложила России вместе определить фарватер

Северное побережье
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Пограничная река Нарва на судоходной навигационной карте.
Пограничная река Нарва на судоходной навигационной карте. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

В МИД Эстонии 15 июля был вызван представитель посольства России для передачи дипломатической ноты, в которой, как пишет Rus.Postimees, эстонская сторона предлагает России совместные измерения фарватера на реке Нарва.

Ранее в дипломатической ноте Эстония потребовала от России объяснений по поводу снятия 25 буев в ночь на 23 мая. Россия ответила, что Эстония разместила эти буи в российских водах, с чем Эстония не согласна. Россия не представила материалов, на основании которых она решила, что буи якобы находились на территории РФ.

В своей ноте Эстония заявляет, что страны, похоже, по-разному понимают местоположение фарватера, который также является основой контрольной линии между Эстонией и Россией. Поскольку в течение десятилетий условия в проточных водоемах могут меняться из-за природных условий, Эстония предложила провести совместные измерения.

Последний раз дно реки Нарва измерялось почти 20 лет назад.

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Нарва
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