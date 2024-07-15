В МИД Эстонии 15 июля был вызван представитель посольства России для передачи дипломатической ноты, в которой, как пишет Rus.Postimees, эстонская сторона предлагает России совместные измерения фарватера на реке Нарва.
История с украденными на реке буями: Эстония предложила России вместе определить фарватер
Ранее в дипломатической ноте Эстония потребовала от России объяснений по поводу снятия 25 буев в ночь на 23 мая. Россия ответила, что Эстония разместила эти буи в российских водах, с чем Эстония не согласна. Россия не представила материалов, на основании которых она решила, что буи якобы находились на территории РФ.
В своей ноте Эстония заявляет, что страны, похоже, по-разному понимают местоположение фарватера, который также является основой контрольной линии между Эстонией и Россией. Поскольку в течение десятилетий условия в проточных водоемах могут меняться из-за природных условий, Эстония предложила провести совместные измерения.
Последний раз дно реки Нарва измерялось почти 20 лет назад.