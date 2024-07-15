Центрист Арне Берендсен, который приостанавливал свои депутатские полномочия на три месяца, 17 июля вернется в городское собрание Кохтла-Ярве. Об этом написал новостной портал Rus.ERR.
Арне Берендсен возвращается в Кохтла-Ярвеское горсобрание
Как сообщила городская избирательная комиссия Кохтла-Ярве, в связи с возвращением Арне Берендсена горсобрание придется покинуть беспартийной Раисе Баженовой. Она баллотировалась на муниципальных выборах по списку Центристской партии.
Баженова заменяла Берендсена с середины апреля.