Пн, 15.07.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST

Арне Берендсен возвращается в Кохтла-Ярвеское горсобрание

Северное побережье
Copy
Арне Берендсен.
Арне Берендсен. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik / Arhiiv

Центрист Арне Берендсен, который приостанавливал свои депутатские полномочия на три месяца, 17 июля вернется в городское собрание Кохтла-Ярве. Об этом написал новостной портал Rus.ERR.

Как сообщила городская избирательная комиссия Кохтла-Ярве, в связи с возвращением Арне Берендсена горсобрание придется покинуть беспартийной Раисе Баженовой. Она баллотировалась на муниципальных выборах по списку Центристской партии.

Баженова заменяла Берендсена с середины апреля.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Кохтла-Ярве
Наверх