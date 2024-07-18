Аувереская электростанция стала более надежной, но в плановом ремонте нуждается

За шесть месяцев текущего года Аувереская электростанция произвела 874 ГВтч электроэнергии, то есть 34% от произведенной в Эстонии. При этом надежность электростанции в первом полугодии, как подчеркнули в "Enefit Power", превысила 90%. Такая надежность достигнута благодаря, в том числе, замене внешних теплообменников.

- Анализы, проведенные в сотрудничестве с научными учреждениями, и проведенная работа помогли ликвидировать ошибки, допущенные при строительстве и проектировании, и сократить вероятность непредвиденных сбоев, - сказал председатель правления "Enefit Power" Андрес Вайнола.

Он также сообщил, что с 19 июля на Аувереской электростанции начинается ежегодное техническое обслуживание, которое продлится полтора месяца. Такой плановый ремонт необходим для поддержания работоспособности десятков тысяч приборов и частей электростанции.

Ремонт Аувереской электростанции закончится, по плану, в начале сентября.